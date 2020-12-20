Россияне рассказали о лучшем подарке на любой праздник

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20 декабря 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

подарок, фото: pixels.com

Аналитики выявили, какой подарок на праздник россияне считают самым лучшим. Результаты соответствующего исследование опубликовало агентство РИА Новости.

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем – презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)», - сообщили авторы.

Таким образом, 63% опрошенных получают на праздник наличные, на которые впоследствии сами покупают себе подарок. 22% - обычно принимают полезные презенты, подарки для души – 14% и предоплаченную карту или сертификат – 2%.

При этом 35% респондентов дарят близким или родным то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, 27% выбирают деньги, 20% предпочитают обезопасить себя и преподносят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества.

А вот презент, который будет полезен в быту, вручают 10,5% опрошенных, совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают 4%, дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты – 3%.

Среди незабываемых подарков россияне назвали «поездку в Турцию как подарок самой себе», «сюрприз от друзей», «101 роза», «рисунки от детей», «автомобиль», «билеты в театр», «гаджеты последних моделей».