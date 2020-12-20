В СЖР заявили, что солгавшая Путину девушка не является журналисткой

Руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева прокомментировала информацию о якобы солгавшей на пресс-конференции Владимиру Путину журналистке Александре Безукладовой. Девушка привлекла внимание президента яркой табличкой, но задала вопрос не по теме.
«Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти ещё не было такого случая. Она не журналист профессиональный. Мы в своём отделении соберёмся и будет реакция, но в данном случае мы не можем исключить, потому что она не состоит в союзе», - высказала она.
Зайцева отметила, что была удивлена вопросом, который задала девушка.
В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв подверг сомнению профессионализм Безукладовой: «Очень многие возмущены, как она начинала этот разговор и содержанием этого разговора».
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