В Общественной палате предложили наказать журналистку, якобы солгавшую Путину про чиновника-героя на пресс-конференции

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

фото: скриншот с видео пресс-конференции, Youtube

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал строго наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента РФ Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции.

«Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым. За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть сценария которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России», - написал он в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что журналистка привлекла внимание президента на пресс-конференции яркой табличкой с надписью: «Я беременна», чтобы рассказать, как вице-губернатор Рязанской области Виктор Греков спас жизни людей во время пожара в военном гарнизоне. По словам Малькевича, девушка солгала всей стране, а также пыталась продавить чиновнику звание Героя России на основании ложной информации о его «подвигах». Он отметил, что среди ее прегрешений - ложь о собранных жителями Рязани подписях в поддержку этого награждения, а также фактически публичное участие в коммерческих спорах в прямом эфире.

«Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», - высказал он ФАН.