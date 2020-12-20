В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса, 511 - умерли
20 декабря 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 848 377 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 20 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни … 511 летальных исходов … полностью выздоровело 20 915 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7263, Санкт-Петербурге – 3759, Московской области – 1539, Нижегородской области – 499 и Свердловской области – 403.
Наименьшее количество новых случаев зарегистрировали в Республике Марий Эл – 52, Магаданской области – 40, Еврейской автономной области – 29, Ненецком АО- 6 и Чукотском АО – 5.
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