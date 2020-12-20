Ирина Текслер рассказала о планах по развитию добровольчества

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20 декабря 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Ирина Гехт и Ирина Текслер на слете волонтеров «Тепло». Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Первая леди Челябинской области приняла участие в традиционном слете волонтеров «Тепло».

Слет волонтеров проводится в регионе с 2016 года, в этом году часть мероприятий прошла в формате онлайн из-за угрозы распространения коронавируса. Участники форума обменялись опытом по развитию проектов и прослушали лекции о роли социальных сетей в позиционировании своей команды, о личной эффективности и мотивации.

В слете приняли участие первый вице-губернатор Ирина Гехт и первая леди области Ирина Текслер. Они рассказали о своем опыте участия в волонтерских проектах. Ирины Текслер раскрыла планы по работе благотворительного фонда, который она учредила не так давно.

Директором «Фонд культурных, социальных и образовательных инициатив 2020» стала Вероника Ливончик. Ирина Текслер будет заниматься работой на общественных началах, также как и некоторые другие чиновники и предприниматели.

«Я как супруга главы региона свою миссию вижу именно в добровольческой деятельности. Я вижу запросы, которые поступают от волонтеров, мало– обеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. И чтобы их все удовлетворить не хватит существующих программ, хотя их довольно много. Это и стало мотивом для создания фонда», – цитирует Ирину Текслер «Южноуральская панорама».

Irina Teksler

По словам Ирины Текслер, один из проектов фонда будет связан с помощью южноуральцам в период пандемии, второй проект называется «Наставничество». Он будет реализован совместно с командой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой. Задача проекта – найти наставника выпускникам детских домов.

Ирина Гехт на волонтерском слете «Тепло» отметила, что на Южном Урале почти 21 тысяча волонтеров, но на самом деле неравнодушных людей в разы больше. Она поблагодарила волонтеров за самоотверженный труд и отметила, что без них было бы очень тяжело бороться с пандемией.