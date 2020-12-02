Первая леди Челябинской области заявила о создании благотворительного фонда

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2 декабря 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

«Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» будет бороться с коронавирусом и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам первой леди Челябинской области Ирины Текслер, она будет работать в фонде на общественных началах, так же как и некоторые другие чиновники, общественники и предприниматели, которые выразили желание помогать фонду.

Основные цели новой организации – борьба с коронавирусом, помощь в организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.

Ирина Текслер отметила, что идея создать фонд родилась после того, как возникла потребность привлекать средства в Челябинскую область из других регионов. У первой леди региона на счету уже не мало успешных проектом, реализовать которые помогли местные некоммерческие организации, фонд «Русь», отделение «Союза женщин России».

«В сотрудничестве с социальной платформой Росконгресса «Инносоциум» в самый сложный период изоляции мы формировали продуктовые наборы для женщин, самостоятельно воспитывающих детей, закупили для Троицкого интерната для детей-инвалидов компьютеры и мультимедийную обучающую панель, из Перми привезли для социальных учреждений чистящие и дезинфицирующие средства, а также химию для санитарной уборки на сумму, превышающую 5 млн руб.», – сказала Ирина Теклер.



Первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что на Южном Урале есть много успешных некоммерческих организаций, но создание такого фонда первой леди региона говорит о правильном пути взаимодействия общественных организаций и правительства.