Умер прокурор Якутии

Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский скончался после тяжёлой болезни на 54-м году жизни. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
«Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни … был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», - говорится в заявлении ведомства.
Олег Нарковский занимал должность прокурора Якутии с июня 2019 года.
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