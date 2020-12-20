Умер прокурор Якутии

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20 декабря 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, фото: pixabay.com

Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский скончался после тяжёлой болезни на 54-м году жизни. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни … был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», - говорится в заявлении ведомства.

Олег Нарковский занимал должность прокурора Якутии с июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что скончавшегося в Германии мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Украине. Причиной смерти стал коронавирус.