Скончавшегося в Германии Геннадия Кернеса похоронят в Харькове

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19 декабря 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Кернес, фото из открытых источников

Скончавшегося в Германии украинского политика Геннадия Кернеса похоронят в Харькове. Информация о смерти мэра Харькова от последствий коронавирусной инфекции появилась утром 17 декабря.

Бизнесмен Павел Фукс, друг Кернеса, написал в тот день: "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг" и подтвердил его сын Родион Гайсинский: "Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем... Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап".

Украинские СМИ писали, что Геннадий Кернес заразился коронавирусом и находился на лечении с конца августа. Сначала его положили на лечение в больницу в Харькове, где он пробыл почти месяц. 17 сентября его спецбортом доставили в Берлин клинику "Шарите". Находясь в Германии, Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом же туре.

Около трех месяцев он находился в немецкой клинике.

Несколько дней назад в СМИ появились новости о том, что у мэра Харькова отказали почки, ему подключили диализ. Медикам не удалось его спасти.

Ожидается, что тело Кернеса доставят в Харьков в ближайшие дни. Секретарь горсовета Игорь Терехов, замещающий сейчас Кернеса, сообщил, что отпевание пройдет в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко).

Кернесу был 61 год.