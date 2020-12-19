Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что пандемия COVID-19 в России может закончиться к весне

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19 декабря 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 19 декабря, в рамках разговора с журналистами дала прогноз по возможным срокам завершения пандемии коронавируса нового типа на территории России.

Анна Попова отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции, если жители РФ постараются, закончится к весне, а, вероятно, и раньше. "Зависит сегодня от каждого", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории России подтвердили 28 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали 585 смертей пациентов с COVID-19.