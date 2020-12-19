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За сутки в России подтвердили 28 209 случаев заражения COVID-19

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России подтвердили 28 209 случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России подтвердили 28 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в субботу, 19 декабря, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 5 310 (18,8 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 2 819 429 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

ЕТ

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