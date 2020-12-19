Борьба с коррупцией в действии. Независимого депутата лишили полномочий за то, что тот «скрыл» тысячу рублей из доходов супруги

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19 декабря 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Независимого депутата горсовета Барабинска Новосибирской области Константина Терещенко лишили полномочий из-за того, что тот «скрыл» тысячу рублей из доходов своей супруги т не отчитался о счете в банке с нулевым остатком.

Распоряжение проверить декларации поступило от губернатора Новосибирской области и - о ужас! Оказалось, что супруга Терещенко указала в документе всего 720 рублей, в то время как на самом деле их было 1800. И никакие объяснения, что эти деньги были получены в виде новогодних подарков для детей — у депутата многодетная семья, не помогли. Неугодного народного избранника попросили сдать мандат. А в месте с ним он лишился возможности писать депутатские запросы, получать информацию и вообще помогать жителям района, которые его избрали.

«Бытует мнение, что снаряд не может попасть в одну и ту же воронку. Наверное, так и есть, но это на войне. В политической битве случается всякое. Думаю, все помнят, как после победы над мэром в Барабинске в 2016 году я подтвердил свой мандат и продолжил депутатскую деятельность. Но уже в 2017 году администрация подобрала ключи к лишению меня полномочий депутата», - написал Константин Терещенко в Facebook.

Тогда, в 2017 его уже лишали полномочий за то, что неверно указал дату рождения супруги, но народ, сейчас нашил лишнюю тысячу рублей. За что же власть так невзлюбила независимого депутата?

«Мной было решено много городских вопросов и обозначены проблемы которые касались города. Это и выбросы в котельных вредных веществ, отравляющих жителей, слив нечистот в озера, которые загрязнили озеро Боинское, это некачественный ремонт улицы Ломоносова и переулка Халтурина. Это скотомогильник, о котором наша доблестная администрация якобы не знала, махинации с земельными участками, в числе которых было недополученные бюджетом почти 2 500 000 рублей арендной платы, и много других проблем, которые были озвучены перед исполнительной властью, в том числе на митинге, который проходил в марте 2020 года», - отвечает сам Терещенко.