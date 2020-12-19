В Ассоциации независимых пиротехников назвали главные риски при использовании фейерверков

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19 декабря 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

салют, pixabay.com

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин в беседе с журналистами назвал ключевые риски, связанные с использованием пиротехники и дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.

Волжин напомнил, что безопасной может считаться исключительно сертифицированная продукция, которая применяется с учетом всех мер предосторожности.

По словам эксперта, самое важное условие использования пиротехники – соблюдение необходимой дистанции от места запуска, зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 метров . Коробки должны стоять на твердой и ровной поверхности, передает RT. Нежелательно устанавливать фейерверки в снег, однако можно утоптать его до твердого грунта.

Следует учитывать погодные условия и при сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда в ту или иную сторону. Не рекомендуется устанавливать коробки с пиротехникой у дорог.