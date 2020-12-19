В России за сутки скончались 585 пациентов с коронавирусом

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19 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России подтвердили 585 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в субботу в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 75 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 74 – в Москве, 33 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания стали в России 50 347 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России подтвердили 28 209 случая заражения COVID-19.