Православные христиане отмечают День святителя Николая Чудотворца

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19 декабря 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Чудотворец, Serguei Bulavsky/Russian Look

19 декабря православные христиане празднуют день памяти святителя Николая Чудотворца – в народе его называют Никола Зимний. В эту дату верующим обязательно следует посетить храм и помолиться.

Считается, что Николай Чудотворец защищает детей, поэтому матери у его иконы могут помолиться о здравии сыновей и дочерей. В этот день путешественники могут получить благословение перед дальней дорогой, а невинно осужденные – попросить о справедливости.

В праздник дети ждут сладостей, поскольку считается, что Николай приносит их тем, кто был послушным в течение всего года. Верующие дарят друг другу сувениры и конфеты, пытаясь воскресить и сохранить воспоминания о детстве, а также подогреть ожидание волшебной новогодней ночи.

Традиционно 19 декабря устраиваются застолья с близкими и дальними родственниками. Желательно в этот день отдать все долги, чтобы в дом пришли удача и достаток. В праздник святителя Николая Чудотворца следует делать добрые дела и помогать нуждающимся.