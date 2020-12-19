В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности
19 декабря 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Гидрометцентр
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы. В столице Российской Федерации сегодня в течение дня ожидаются снег и гололедица.
Уточняется, что погода является потенциально опасной для граждан. В Гидрометцентре также подчеркнули, что предупреждение в Москве и Московской области будет оставаться в силе до 18.00 субботы, 19 декабря.
Синоптики добавили, что сегодня в Москве ожидается снег, на дорогах образуется гололедица, скорость ветра будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в столице России установится в первый выходной день недели на уровне минус 4 - минус 2 градуса по Цельсию.
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