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В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы. В столице Российской Федерации сегодня в течение дня ожидаются снег и гололедица.

Уточняется, что погода является потенциально опасной для граждан. В Гидрометцентре также подчеркнули, что предупреждение в Москве и Московской области будет оставаться в силе до 18.00 субботы, 19 декабря.

Синоптики добавили, что сегодня в Москве ожидается снег, на дорогах образуется гололедица, скорость ветра будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в столице России установится в первый выходной день недели на уровне минус 4 - минус 2 градуса по Цельсию.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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