Синоптик Тишковец предупредил о морозах в новогоднюю ночь в Московском регионе

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17 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

новогодняя Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Московском регионе в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, к Новому году на земле образуется «хорошее снежное покрывало».

«В ночь с 30 на 31 декабря температура опустится до минус 10-градусной отметки, днем минус 3 - минус 8. И в Новогоднюю ночь примерно минус 3 - минус 8 или минус 2 - минус 7 может быть. Осадков прямо на сам Новый год скорее всего сыпать не будет, но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды», - пояснил он.

Тишковец отметил, что это произойдет благодаря тому, что в последней декаде декабря наступят устойчивые минусовые температуры. По его словам, погода вернется в рамки климатической нормы - ночью это от - 5 до -10, днем от – 2 до -7. Также ожидается несколько зарядовых снегопадов в канун Нового года, добавил синоптик.

«… морозцы и осадки в твердой фазе накануне приведут к тому, что в Москве снежный покров, которые в ближайшие дни подтает до 5-7 сантиметров, снова получит подпитку и возрастет до 15-17 сантиметров. А в Подмосковье местами до 20-25 сантиметров», - уточнил эксперт.