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Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в январе

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в январе
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в среду, 16 декабря, рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам в январе 2021 года. Предполагается, что в столице она будет "нормальной".

Людмила Паршина уточнила в беседе с журналистами, что погодные условия в Москве в январе будут нормальными для этого месяца. Температура воздуха в ночное время будет опускаться до минус 6 – минус 11 градусов, а днем колебаться от минус 1 до минус 6 градусов.

По словам синоптика, осадков в январе будущего года в столице Российской Федерации будет меньше, чем в декабре текущего года.

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