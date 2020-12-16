Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в январе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в среду, 16 декабря, рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам в январе 2021 года. Предполагается, что в столице она будет "нормальной".
Людмила Паршина уточнила в беседе с журналистами, что погодные условия в Москве в январе будут нормальными для этого месяца. Температура воздуха в ночное время будет опускаться до минус 6 – минус 11 градусов, а днем колебаться от минус 1 до минус 6 градусов.
По словам синоптика, осадков в январе будущего года в столице Российской Федерации будет меньше, чем в декабре текущего года.
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