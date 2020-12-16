В среду москвичей ожидает погода без осадков и потепление

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16 декабря 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

В среду, 16 декабря, жителей Москвы и гостей города ожидает облачная погода без существенных осадков. Соответствующую информацию предоставила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Сегодня в столице России будет преобладать облачная погода без значимых осадков. Температура воздуха немного поднимется и окажется выше климатической нормы для середины декабря. Столбики термометров в среду будут показывать от минус 1 до минус 3 градусов.

Ветер в Москве ожидается юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба.