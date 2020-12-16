В среду москвичей ожидает погода без осадков и потепление
16 декабря 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 16 декабря, жителей Москвы и гостей города ожидает облачная погода без существенных осадков. Соответствующую информацию предоставила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Сегодня в столице России будет преобладать облачная погода без значимых осадков. Температура воздуха немного поднимется и окажется выше климатической нормы для середины декабря. Столбики термометров в среду будут показывать от минус 1 до минус 3 градусов.
Ветер в Москве ожидается юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.