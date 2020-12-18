Более тысячи кубанцев вакцинировались от коронавируса

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18 декабря 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев рассказал о ходе вакцинации от коронавируса на Кубани.



На сегодняшний день в регион доставили уже 4 042 дозы лекарства, 2 800 из них — за минувшую неделю. Юрий Сарычев. подчеркнул, что такой таблетки, чтобы вылечиться от COVID-19, нет. По его словам, лечение направлено на устранение воздействия негативных реакций со стороны организма и единственный помощник в этом — вакцинация. Он уточнил, что по состоянию на 18 декабря лекарство получили 1 170 граждан.



В пресс-службе краевой администрации напомнили, что вакцинация производится дважды с перерывом в три недели. Прививку получают в первую очередь медработники, работники образования, соцсферы.



За последние сутки, как писали ранее "Аргументы Недели", в регионе новой инфекцией заразились 187 человек, 12 скончались. Всего с начала пандемии ооказались инфецированны 25 294 жителя края.