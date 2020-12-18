На Кубани за сутки коронавирусом заболело 15 детей

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18 декабря 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 17 декабря в Краснодарском крае зарегистрировано 187 фактов заражения COVID-19 — 97 женщин и 90 мужчин до 89 лет. В числе заболевших 15 детей, младшему из которых всего год.



Наибольший прирост ковид-пациентов зафиксирован в краевом центре — 57 случаев, а также в Абинском — 15 и в Крымском и Павловском районах — по 12 инфицированных.



На сегодняшний день, по информации краевого оперштаба, в регионе новой инфекцией заболело уже 25 294 человека, в числе которых 2 133 несовершеннолетних. 17 122 кубанца выздоровели, но 762 спасти не удалось. 135 пациентов пребывают на ИВЛ и пятеро — на ЭКМО.