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Психолог Нестик: у каждого третьего россиянина во время пандемии проявились признаки депрессии

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Психолог Нестик: у каждого третьего россиянина во время пандемии проявились признаки депрессии
депрессия, pixabay.com

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик заявил, что во время пандемии у каждого третьего россиянина проявились признаки депрессии.

Тимофей Нестик заметил, что пандемия COVID-19 требует разобщения граждан и носит затяжной характер, а это негативно влияет на степень психологической травматизации людей. По словам эксперта, каждый третий житель России за этот период жаловался на симптомы депрессивного расстройства, а каждый четвертый россиянин выявлял у себя признаки тревожного расстройства.

Психолог заметил, что в данном случае речь идет о симптоматике – это не значит, что все граждане больны.

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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