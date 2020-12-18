Психолог Нестик: у каждого третьего россиянина во время пандемии проявились признаки депрессии
18 декабря 2020, 17:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик заявил, что во время пандемии у каждого третьего россиянина проявились признаки депрессии.
Тимофей Нестик заметил, что пандемия COVID-19 требует разобщения граждан и носит затяжной характер, а это негативно влияет на степень психологической травматизации людей. По словам эксперта, каждый третий житель России за этот период жаловался на симптомы депрессивного расстройства, а каждый четвертый россиянин выявлял у себя признаки тревожного расстройства.
Психолог заметил, что в данном случае речь идет о симптоматике – это не значит, что все граждане больны.
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