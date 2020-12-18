Депутат Госдумы Валентин Шурчанов скончался после заражения COVID-19
18 декабря 2020, 16:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов в пятницу, 18 декабря, скончался на 74-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили журналистам.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов уточнил, что Валентин Шурчанов ушел из жизни сегодня в 14.40. Он отметил, что депутат всегда был добрым человеком, душевным и деликатным, кроме того, он никогда ни на что не жаловался.
Отметим, что это второй депутат, ушедший из жизни в результате заражения коронавирусом нового типа. Ранее жертвой заболевания стал депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.
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