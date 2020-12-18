Два пациента с ковидом скончались в Хабаровском крае за последние 24 часа

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

За истекшие сутки в регионе зарегистрировано две смерти пациентов с диагностированным COVID-19. Кроме того, Хабаровский край снова вышел в лидеры по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Всего за прошедшие сутки в крае был выявлен 341 новый случай заболевания ковидом.

Для двух инфицированных болезнь завершилась летальным исходом. Таким образом, всего скончались от ковида 193 жителя края.

Сейчас лечение проходят 5 198 пациентов с коронавирусом. 3 318 коек развернуто в регионе. К аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент в тяжелом состоянии.

Тем временем, в регионе усиливается дефицит лекарственных средств. Ранее наблюдалась нехватка антибиотиков, теперь из аптек пропали лекарства для лечения неврологии у детей.