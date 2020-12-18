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Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: informpskov.ru

Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Михаил Ведерников. Фото: сайт органов власти Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусной инфекцией.

Глава региона ушел на самоизоляцию из-за контакта с больными COVID-19. Об этом он заявил во время заседания регионального оперштаба, которое провел в режиме видеоконференции.

«Коронавирус не обошёл стороной и меня, и теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь – не самое большое удовольствие», - отметил Ведерников.

Губернатор призвал жителей Псковской области провести новогодние праздники в кругу семьи и гулять только на улице, избегая общественных мест.

Ранее сообщалось о повторном заболевании коронавирусом пяти депутатов Госдумы.

ДВа

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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