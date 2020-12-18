Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

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18 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: informpskov.ru

Михаил Ведерников. Фото: сайт органов власти Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусной инфекцией.

Глава региона ушел на самоизоляцию из-за контакта с больными COVID-19. Об этом он заявил во время заседания регионального оперштаба, которое провел в режиме видеоконференции.

«Коронавирус не обошёл стороной и меня, и теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь – не самое большое удовольствие», - отметил Ведерников.

Губернатор призвал жителей Псковской области провести новогодние праздники в кругу семьи и гулять только на улице, избегая общественных мест.

Ранее сообщалось о повторном заболевании коронавирусом пяти депутатов Госдумы.