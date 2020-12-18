Власти Свердловской области рекомендовали школам уйти на зимние каникулы раньше
18 декабря 2020, 15:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: e1.ru
Свердловские школьники могут уйти на зимние каникулы на несколько дней раньше обычного. Об этом заявил губернатор области Евгений Куйвашев.
По его словам, региональный Минобр уже направил муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря.
Таким образом, общая их продолжительность может составить две недели. По мнению эпидемиологов, разобщение коллективов на две недели в большей степени «способствует остановке распространения вируса, чем менее короткий срок».
Ранее сообщалось, что в Свердловской области группы риска отправили на самоизоляцию до 21 декабря.
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