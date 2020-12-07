В Свердловской области группы риска отправили на самоизоляцию до 21 декабря

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7 декабря 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kamyshlov.net

Фото: сайт Госдума РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно документу, до 21 декабря продлевается обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксированы 48 622 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 105 больных скончались.

Ранее Татьяна Голикова объяснила необходимость самоизоляции пожилых людей в пандемию коронавируса.