В Госдуме разбирают завал из накопившихся за 20 лет законопроектов

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18 декабря 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт ГД

Госдуме осталось рассмотреть 1,4 процента от законопроектов, накопившихся в течение 20 лет. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, из 2020 накопившихся законопроектов 14,7 процентов стали законами, и их «рассмотрение вовсе не было механическим отклонением».

«Изучили инициативы, если сохранилась актуальность – обновили материалы и приняли», сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что в настоящее время в законотворческом «портфеле» 1266 законопроектов, и из них примерно 20 процентов уже приняты в первом чтении.

Ранее Володин заявил, что нужно бороться с любыми проявлениями хамства.