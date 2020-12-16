Володин заявил, что нужно бороться с любыми проявлениями хамства

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16 декабря 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

С хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило. Так спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан.

Председатель Госдумы призвал депутатов принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму. По его словам, если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, «им больше дано, с них больше спрос».

«Но вместе с этим мы говорим о том, что оскорбления, клевета недопустимы в социальных сетях. У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины», – подчеркнул Володин.

В думской пресс-службе уточнили, что за оскорбление граждан чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с возможной дисквалификацией сроком до двух лет.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.