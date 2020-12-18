Власти Югры на протяжении 50 лет не могут переселить сотни людей из временных строений

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18 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Живем в маленьком щитовом домике больше 30 лет, в морозы под 50 градусов прибиваем к двери одеяло, включаем все обогреватели, но все равно углы промерзают», - с такими словами обратилась к Владимиру Путину учительница из Югры во время большой пресс-конференции. Еще в 70-е годы прошлого века люди приехали осваивать Север, добывать нефть и газ. Селились кто где: в строительных вагончиках, в «бочках» - наскоро приспособленных строениях. Более полутысячи людей продолжают выживать в таких условиях и в наши дни.

Проблеме «вагон-городков» в Югре уже 50 лет. За их расселение власть взялась только 10 лет назад, но и по сей день в регионе насчитывается 554 неприспособленных для нормальной жизни строений.

Властями была разработана специальная программа по обеспечению жильем и проведена инвентаризация строений всех вагон-городков. Положение на тот момент усугублялось отсутствием правового механизма. Документально «времянки» жильем не являлись, а значит и оснований для выделения нового жилья тоже не было.

На формирование правовой базы ушло два года, но еще в 2019 году в Югре оставалось 3863 времянки, в них проживала 4001 семья. На решение проблемы было выделено 7,7 млрд рублей. И как отмечали сами власти, денег было достаточно, чтобы все муниципалитеты закрыли этот вопрос. Тем не менее, в 2020-м был выделен еще один миллиард. Между тем на пороге 2021-й, а «последних вагончиков» остается еще больше полутысячи. Теперь завершить операцию по освобождению Югры от трущоб власти планируют к 1 января 2021 года.

Власти муниципалитетов отмечают, что проблема во многих случаях состоит в том, что часть людей решили воспользоваться моментом - запуском программы расселения - и заселились в вагончики уже после инвентаризации, подводившей черту под тем, кому субсидия положена, а кому нет. Если югорчанин оформил прописку «во времянке» до 1995 года, то имел право на субсидию в 70 процентов при покупке жилья в новостройке не старше 15 лет. Если же владелец прописался после этого срока, то мог претендовать на 50 процентов субсидии. Те, кто вселился в трущобы после 2012 года, когда программа уже начала действовать, претендовать на участие в ней уже не могут.

Ведущий научный сотрудник сектора социальных инноваций Института экономики УрО РАН Борис Павлов отмечает, что в настоящий момент, по сравнению с тем, сколько времянок было на старте, проблема практически решена: «Осталось дожать немного».