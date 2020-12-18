Шахназаров считает, что в России нет ни новых идей, ни новых политиков

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18 декабря 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Карен Шахназаров. Фото: сайт Кремля

Политическая элита, пришедшая после 1991 года, несколько состарилась. Но я не вижу ни идей, ни политиков. Об этом заявил кинорежиссер Карен Шахназаров.

Такую ситуацию он назвал проблемой страны, это может говорить о том, что она находится не на подъеме, а в упадке.

«Это вообще первые признаки упадка – отсутствие настоящего искусства, отсутствие художественных идей и отсутствие ярких политических лидеров, реальных программ, идей политических. Я надеюсь, что они возникнут. Но это не фигура типа Навального. Он тоже, на самом деле, фигура из 90-х годов», – считает режиссер.

Он также отметил, что ошибочно считать, что новых политиков якобы не пускают во власть. Шахназаров уверен, что если бы они появились, их ничем невозможно было бы сдержать.

«Если бы такой человек появился сейчас с такими идеями, то никакая бюрократия, никакие машины, никакой государственный аппарат не смогли бы остановить этого», – сказал режиссер.

Ранее Шахназаров спрогнозировал «кризис империи» в США после слов о победе нацизма.