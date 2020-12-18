На пляжах Анапы создадут зимние лаунж-зоны

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18 декабря 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

anapa-official.ru

В Анапе идёт благоустройство пляжей, в частности, создаются зимние лаунж-зоны.



Планируется установить площадки с дощатым настилом, украшенными деревьями и ёлкой. Всё это обустраивается в рамках проекта — зимний отдых на пляже. Это новая для региона программа.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что возможность появления на кубанских курортах "зимних пляжей" озвучил глава края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что власти Кубани взяли курс на создание в регионе круглогодичного отдыха. В Анапе и Сочи такие новшества уже появились, теперь предполагается, что и другие приморские города примут эстафету.