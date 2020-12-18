Губернатор Кубани поблагодарил Владимира Путина за внимание к проблемам региона

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18 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

17 декабря, на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос о водоснабжении кубанских приморских городов.



Глава государства в свою очередь заверил, что экономить на данной проблеме не будут. По его словам, планируется разработать и реализовать проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Геленджика и Новороссийска.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за внимание к проблемам кубанцев и отметил, что регион получает большую федеральную поддержку. В прошлом году началась масштабная модернизация Троицкого группового водопровода, который и отвечает за снабжение курортов водой. На эти цели краевой бюджет выделил четыре миллиарда рублей.



Работы по восстановлению уже идут вовсю, строятся водопроводные насосные станции и разрабатываются новые месторождения пресной воды. Глава края заверил, что в следующим году ситуация с водоснабжением приморских городов Кубани улучшится в значительной мере.



Краевые власти также реализуют ещё несколько проектов в городах побережья, однако для них нужна поддержка федерального бюджета. В числе прочего деньги требуются для реконструкции очистных сооружений в Новороссийске.