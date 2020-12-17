Путин прокомментировал ситуацию с водоснабжением на курортах Кубани

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17 декабря 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе пресс-конференции Владимир Путин сказал о своё слово о ситуации с водоснабжением в Крыму, Новороссийске и Геленджике.



Один из вопросов президенту гласил: "Почему подача воды по графику в Крыму — это чрезвычайная ситуация, а в Новороссийске — норма?"



В свою очередь глава государства сообщил, что в Советском Союзе вопросом обеспечения полуострова пресной водой не занимались, ведь вода снабжалась водой с украинской стороны. При этом Путин отметил, что запасы пресной воды в Крыму имеются. Он также добавил, что под акваторией Азовского моря нашли большие запасы пресной воды, что позволяет решить проблему.



"На этом вопросе государство не будет экономить, даже не сомневайтесь", — подытожил тему с Крымом президент.



Высказываясь о Новороссийске и Геленджике Путин заявил, что там была единая система сброса ввод, не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой. Глава государства заверил, что проблемой водоснабжений занимаются на федеральном и региональном уровнях.