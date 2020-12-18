В России выявили 28 552 новых случая коронавируса, 611 - умерли
18 декабря 2020, 11:21[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 791 220 человек. Об этом стало известно в пятницу, 18 декабря.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5132 (18,0%) без клинических проявлений … подтверждено 611 летальных случаев... За весь период по России умерло 49 762 человека», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что выздоровели за минувшие сутки 26 093 человека.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485.
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