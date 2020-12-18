В России выявили 28 552 новых случая коронавируса, 611 - умерли

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18 декабря 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

служба дезинфекции, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 791 220 человек. Об этом стало известно в пятницу, 18 декабря.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5132 (18,0%) без клинических проявлений … подтверждено 611 летальных случаев... За весь период по России умерло 49 762 человека», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что выздоровели за минувшие сутки 26 093 человека.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485.