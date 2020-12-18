Хабаровский общественник прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

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18 декабря 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По мнению члена Общественной палаты РФ, члена Центрального штаба ОНФ Андрея Белоглазова, состоявшаяся 17 декабря пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из интереснейших пресс-конференций главы государства, а все ответы на заданные в ходе нее вопросы так или иначе касаются Хабаровского края и ДФО.

- В условиях снижения социального самочувствия населения президент продемонстрировал высокую погружённость во все сферы жизни государства, управляемость социально-политическими процессами в стране. Для Хабаровского края первостепенно это выход из затянувшейся пандемии. Мы услышали, что меры борьбы будут наращиваться и они финансово подкреплены. Второй важный аспект - это адекватное реагирование на рост цен. Безусловно, для населения нашего дальневосточного региона меры, намеченные президентом, звучат обнадеживающе. Рост цен на продовольствие, энергоносители, лекарства всегда вызывают далеко не праздничное настроение. Владимир Владимирович очень подробно остановился на этой теме, и для нас, жителей Хабаровского края, появилась уверенность, что президент не дистанцирован от имеющихся проблема, не только знает о них, но и имеет четкий план действий, - считает Андрей Белоглазов.

Напомним, что Владимир Путин ответил и на вопрос дальневосточной журналистки о бывшем главе Хабаровского края Сергее Фургале.

- Президент подробно остановился на причинах задержания экс-губернатора, выразил своё отношение. Кроме того, для жителей второго по значимости города Хабаровского края - Комсомольске-на-Амуре (город Президентского внимания – прим. ред.) прозвучал посыл, что на длительную перспективу оборонно-промышленный комплекс будет загружен работой, новыми заказами Министерства обороны! – подчеркнул общественник в интервью для «Аргументов недели».