“Работал вполне исправно”: Владимир Путин ответил на вопрос о Сергее Фургале

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17 декабря 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря в ряде вопросов главе государства задали и о бывшем губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, находящимся сейчас в СИЗО «Лефортово».

- Он представитель известной партии, партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. Никаких проблем у меня с ним не возникало. Я не знаю оценок Трутнева, но на мой взгляд, он работал вполне исправно. И старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые, - сказал президент.

Путин отрицает, что дело Фургала как-либо связано с политикой.

- Я понимаю людей, которые за него голосовали. Но как быть с этими обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование, это уголовное обвинение. Разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии «Единая Россия» были осуждены судом на достаточно длительные сроки заключения? Некоторые из них до сих пор отбывают наказание. Мы что, должны делать для каких-то партий исключения? Правоохранительная система страны должна ко всем относиться одинаково, - сказал президент.

Напомним, что Фургала обвиняют в организации убийство 15-летней давности.