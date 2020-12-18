Глава СПЧ не видит ущемления прав человека в новом законе об иностранных агентах
18 декабря 2020, 10:01[ «Аргументы Недели» ]
Глава Совета по правом человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не видит ущемления прав человека в новом законе об иностранных агентах.
Он отметил, что главной задачей было подготовить документ так, чтобы законопроект не нарушал права человека, чтобы не было ущемления прав и организаций тех лиц, которые будут признаны иностранными агентами, чтобы не было дискриминации. Он также добавил, что реализация права граждан на информацию не менее важна.
«Если какие-то организации или физические лица работают на иностранные деньги, то важно, чтобы российские граждане об этом знали. На мой взгляд, этот баланс найден», - подчеркнул глава СПЧ.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила не ограничивать работу иноагентов в неполитических сферах.
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