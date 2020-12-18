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В России могут установить дополнительные требования к экзаменатору на практическом экзамене на права

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России могут установить дополнительные требования к экзаменатору на практическом экзамене на права
автомобиль, фото: pixels.com

МВД РФ в соответствии с новым административным регламентом на практическом экзамене на права установит дополнительные требования к экзаменатору. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в пресс-центре ведомства.

«Проектом предусмотрены дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена и выбора движения в пределах утвержденным дорог и улиц», - пояснил собеседник.

Также по новым правилам перед началом испытания экзаменатор должен прогреть двигатель транспортного средства, рычаг коробки переключения передач перевести в нейтральное положение, включить стояночный тормоз и средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена.

«Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений с учетом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», - добавили в пресс-центре.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников раскрыл детали новых правил сдачи экзамена на водительское удостоверение.

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