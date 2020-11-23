Глава ГИБДД Черников раскрыл особенности изменений в сдаче экзамена на водительские права

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23 ноября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: vk.com/guobdd1

С введением новых правил с сокращенной площадкой инспекторы, принимая экзамен на права, в первую очередь будут оценивать то, как кандидат водит автомобиль в реальной обстановке: на автострадах, перекрестках и парковках.

Глава ГИБДД России Михаил Черников раскрыл детали новых правил сдачи экзамена на водительское удостоверение.

По словам Черникова, в первую очередь ГИБДД расширила проверку знаний не только теоретических и практических. "Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков", - сказал глава ГАИ. Он пояснил, что можно лучше оценить навыки водителя.

Как отметил Черников, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", благодаря расширенной площадке упражнений сотрудник ГИБДД сможет понять, насколько водитель будет безопасен.