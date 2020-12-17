Путин: возможности современной России несопоставимы с теми, которые были в 90-х

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17 декабря 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что основы российской государственности, базовые основы экономики и возможности страны несопоставимы с теми, которые были в 90-х - начале 2000-х годов.

Российский лидер отметил, что Россия очень тяжело проходила последнее десятилетие 1990-х и начало 2000-х годов, когда казалось, что "света в конце тоннеля" нет. Путин вспомнил, что не было армии, устойчивой экономики, кроме того "развалилась" социальная сфера, зашкаливал уровень безработицы, а каждый третий россиянин жил за чертой бедности.

Глава государства призвал посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в стране. Владимир Путин признал, что проблем все еще достаточно, многие люди живут тяжело, однако в целом текущие условия в РФ несопоставимы с теми, которые были 30 и 20 лет назад.