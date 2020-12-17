Врач заявила, что хочет уволиться после жалобы на нее Путину о неумении отличить «геморрой от ангины»

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17 декабря 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

стетоскоп, pixabay.com

Врач из села Алакуртти, на которую в рамках пресс-конференции пожаловался президенту РФ Владимиру Путину житель Мурманской области, заявила в беседе с журналистами, что намерена уволиться.

Ранее гражданин сообщил главе государства, что в селе в амбулатории есть один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

Медик отметила, что ей очень хочется посмотреть в глаза пожаловавшемуся человеку, а также добавила, что у нее есть желание "положить на стол заявление" об увольнении прямо сейчас. Врач подчеркнула, что у нее 40 лет стажа, поэтому она воспринимает такое высказывание как хамство. "Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", – уточнила женщина.

По словам медика, после увольнения коллеги она вынуждена работать одна. Иногда за день она принимает более 50 человек.