«Оставляйте дома, мест нигде нет», врач скорой помощи из Владимира призналась, что стыдно смотреть в глаза больным

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фельдшер скорой помощи из Владимира написала в сети, что у медиков нет сил смотреть в глаза пациентам, которые лежат дома с пневмонией, вызванной Covid-19. Потому что они просто не могут им помочь.

«Он смотрит на тебя полными надежды глазами, а тебе по телефону на громкой связи отвечает старший врач смены "оставляйте дома, мест нигде нет"?», - написала девушка на своей странице в Instagram. Медик добавила, что понимает, что в скором времени его организм перестанет компенсировать 70% поражения лёгких, у него упадёт сатурация и без кислорода он не проживёт, но сделать ничего невозможно, потому что в больницах нет мест.

«Мы устали морально. И физически тоже. Вызовы превращаются в адские часы ожидания, пока договорятся с больницей, если договорятся вообще. Люди ждут 12, 15, 20 часов. И к кому-то мы не успеваем. И потом на другом вызове слушаешь от отчаявшихся родственников, что мы могли бы спасти, если бы вовремя приехали. А что мы скажем? Да, могли. Но не успели. И нам стыдно. А должно быть стыдно тем, кто всю медицину развалил», - признается врач.

Но самое страшное, что фельдшер скорой должен бороться за жизнь каждого пациента не с болезнью, не с вирусом, а с системой и минздравом, руководители которого по телевизору браво докладывают, что «каждому больному будет оказана необходимая помощь».

«Мы знали куда шли, да. Но мы и представить себе не могли, что в больницах не будет мест, что мы, назло всем, будем госпитализировать пациента, который нуждается в стац.лечении в никуда. Что будем выпрашивать места для тяжелобольных, что будем воевать с "приемниками" и дежурными врачами. И уж точно не подозревали, что наши же старшие врачи будут кричать нам в трубку, чтобы мы оставили пациента дома. Как? Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы спасти человеку жизнь. Не за спасибо, не за зарплату, а просто потому, что я медицинский работник и меня этому учили. Так вот. Мест в больницах нет, уважаемые граждане. Мы каждую смену боремся за каждого. И, читая ответы ДЗАВО по поводу кучи мест для больных с ковидом нам смешно. И в то же время плакать хочется», - написала врач «неотложки» из Владимира Василиса.