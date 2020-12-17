Сенатор Бибикова прокомментировала информацию о новогодних выплатах семьям с детьми до 7 лет

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17 декабря 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, pixabay.com

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о выплатах всем семьям с детьми до семи лет по 5 тыс. руб. к Новому году.

Сенатор заметила, что подобные выплаты станут хорошей поддержкой семьям, в которых есть маленькие дети. Елена Бибикова в беседе с RT заметила, что родители с сыновьями и дочерьми до семи лет находятся в более тяжелом материальном положении, чем те, чьи дети уже подросли и начали ходить в школу, вследствие чего взрослые могут полноценно работать.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике положительно оценила то, что выплата будет сделана к Новому году, поскольку "время трудное".