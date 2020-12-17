Путин сообщил, что во время пресс-конференции пил отвар из сибирских трав

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17 декабря 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой напиток он употреблял во время большой пресс-конференции, которая состоялась ранее в среду, 17 декабря. Оказалось, что речь идет об отваре.

Глава государства, в рамках общения с журналистами после пресс-конференции заметил, что во время мероприятия употреблял отвар – сбор из сибирских трав.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что главное в семейных и международных отношениях – это любовь. Политик также призвал все страны к мирному сосуществованию, процитировав слова кота Леопольда из мультфильма "ребята, давайте жить дружно".