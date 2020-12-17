Путин сообщил, что во время пресс-конференции пил отвар из сибирских трав
17 декабря 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой напиток он употреблял во время большой пресс-конференции, которая состоялась ранее в среду, 17 декабря. Оказалось, что речь идет об отваре.
Глава государства, в рамках общения с журналистами после пресс-конференции заметил, что во время мероприятия употреблял отвар – сбор из сибирских трав.
Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что главное в семейных и международных отношениях – это любовь. Политик также призвал все страны к мирному сосуществованию, процитировав слова кота Леопольда из мультфильма "ребята, давайте жить дружно".
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