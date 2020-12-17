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Аргументы Недели Общество 13+

Путин раскрыл главный секрет семейного счастья

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Путин раскрыл главный секрет семейного счастья
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 17 декабря, в рамках ежегодной пресс-конференции раскрыл главный секрет семейного счастья. По словам политика, речь идет о любви.

Владимир Путин на просьбу раскрыть ключевой секрет счастья в браке подчеркнул, что в основе семейных, а также международных отношений должна лежать любовь. Глава государства заметил, однако, что это не секрет, а понятие универсального характера.

Ранее сегодня президент РФ заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений.

ЕТ

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Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

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