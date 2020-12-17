Путин заявил, что введение локдауна в России не планируется
17 декабря 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду после ежегодной пресс-конференции заявил, что локдаун на фоне пандемии коронавируса нового типа в стране в настоящий момент не планируется.
Глава государства, отвечая 17 декабря на вопрос журналистов после большой пресс-конференции, подчеркнул: "Локдаун мы не планируем".
Ранее сегодня Владимир Путин раскрыл главный секрет семейного счастья. По словам президента Российской Федерации, речь идет в первую очередь о любви, причем не только между родственниками – это также касается международных отношений.
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