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Путин заявил, что введение локдауна в России не планируется

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что введение локдауна в России не планируется
москвичи в масках, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду после ежегодной пресс-конференции заявил, что локдаун на фоне пандемии коронавируса нового типа в стране в настоящий момент не планируется.

Глава государства, отвечая 17 декабря на вопрос журналистов после большой пресс-конференции, подчеркнул: "Локдаун мы не планируем".

Ранее сегодня Владимир Путин раскрыл главный секрет семейного счастья. По словам президента Российской Федерации, речь идет в первую очередь о любви, причем не только между родственниками – это также касается международных отношений.

ЕТ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

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