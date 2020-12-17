Минтруд Башкирии отреагировал на информацию о местной жительнице, которая не получила выплаты на ребенка
17 декабря 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии, вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова отреагировала на вопрос президенту РФ Владимиру Путину о жительнице Башкирии, которая не получила ежемесячные выплаты на малолетнего ребенка.
«Пенсионный фонд по Республике Башкортостан сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен», - пояснила она.
Отмечается, что на пресс-конференции шла речь о жительнице Башкортостана, которая не получила в ноябре-декабре выплаты на девятимесячного ребенка.
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