Владимир Путин рассказал, как России не допустить переписывания истории

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17 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

флаг России, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду в рамках ежегодной пресс-конференции рассказал, как стране не допустить переписывания истории. По словам политика, РФ должна быть сильной.

Глава государства добавил, что России следует также быть самодостаточной, чтобы другие страны не могли подменять одни исторические факты другими.

Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции выразил уверенность в том, что переписывание истории пойдет исключительно во вред всем, кто совершает подобные действия в угоду "сиюминутной политической конъюнктуре".