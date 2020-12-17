Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом

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17 декабря 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал страну "белой и пушистой" по сравнению с Западом. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках ежегодной пресс-конференции в среду, 17 декабря.

Владимир Путин обратил внимание на то, что у Соединенных Штатов Америки в настоящий момент имеется огромная сеть военных баз по всему миру. "Так кто – "белый и пушистый", а кто "агрессивный?" – задал в ходе пресс-конференции риторический вопрос российский лидер.

Путин также подчеркнул, что чувствует свою ответственность за страну и намерен делать все возможное для ее блага.