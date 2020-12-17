Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом
17 декабря 2020, 15:43[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин назвал страну "белой и пушистой" по сравнению с Западом. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках ежегодной пресс-конференции в среду, 17 декабря.
Владимир Путин обратил внимание на то, что у Соединенных Штатов Америки в настоящий момент имеется огромная сеть военных баз по всему миру. "Так кто – "белый и пушистый", а кто "агрессивный?" – задал в ходе пресс-конференции риторический вопрос российский лидер.
Путин также подчеркнул, что чувствует свою ответственность за страну и намерен делать все возможное для ее блага.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.