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Путин ответил на вопрос о выборах в 2024 году

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Путин ответил на вопрос о выборах в 2024 году
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, планирует ли он  идти на выборы в 2024 году. По его словам, такая возможность у него есть.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году … формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю», - высказал глава государства.

Комментируя поправки в Конституцию, Путин отметил, что «нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит, а если пойдет, то стоит делать». Президент добавил, что главное – это стабильное развитие РФ.

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