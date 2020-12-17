Путин ответил на вопрос о выборах в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, планирует ли он идти на выборы в 2024 году. По его словам, такая возможность у него есть.
«Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году … формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю», - высказал глава государства.
Комментируя поправки в Конституцию, Путин отметил, что «нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит, а если пойдет, то стоит делать». Президент добавил, что главное – это стабильное развитие РФ.
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